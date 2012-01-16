Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
56
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
83
-
Кавани
Эдинсон Кавани
71'
90
-
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
-
Розати
Антонио Розати
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Суньига
Камило Суньига
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Варгас
Эдуардо Варгас
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Раджи
Андреа Раджи
72
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
75
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
14'
72
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Креспо
Хосе Анхель Креспо
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Крхин
Рене Крхин
-
Хименес
Хенри Хименес