Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
49'
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Меркель
Александер Меркель
86
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Паласио
Родриго Паласио
71'
77
-
Янкович
Бошко Янкович
50'
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Сампиризи
Марио Сампиризи
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Куцка
Юрай Куцка
-
Пратто
Лукас Пратто
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Данило
Данило
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
13'
90
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
78
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
82
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
75'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Сиссоко
Абдул Сиссоко
-
Торже
Габриэль Торже
-
Абди
Альмен Абди
-
Фаббрини
Диего Фаббрини