Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
80
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Салифу
Амиду Салифу
46
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
-
Льяич
Адем Льяич
66
Запасные
-
Нето
Нето
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Ромуло
Ромуло
-
Черчи
Алессио Черчи
Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
53
-
Бривио
Давиде Бривио
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Феррарио
Стефано Феррарио
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
90
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Оливера
Рубен Оливера
90
-
Ободо
Кристиан Ободо
90
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
66'
90
-
Муриэль
Луис Муриэль
80
Запасные
-
Бергуньо
Бриан Бергуньо
-
Сержио
Жулио Сержио
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
-
Пьятти
Игнасио Пьятти
-
Корвиа
Даниэле Корвиа
-
Паскуато
Кристиан Паскуато