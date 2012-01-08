Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
78
-
Тотти
Франческо Тотти
34'
77'
88
-
Симплисио
Фабио Симплисио
69
-
Кркич
Боян Кркич
90
-
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Кьер
Симон Кьер
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Греко
Леандро Греко
-
Вивиани
Федерико Вивиани
-
Капрари
Джанлука Капрари
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
81
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Теро
Сирил Теро
83
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Палоски
Альберто Палоски
59
Запасные
-
Урибе
Фернандо Урибе
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Мореро
Сантьяго Мореро
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Ригони
Лука Ригони
-
Вацек
Камил Вацек
-
Москарделли
Давиде Москарделли