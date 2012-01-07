Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
73
-
Мотта
Тиаго Мотта
18'
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
60
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
14'
42'
78
-
Паццини
Джампаоло Паццини
57'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Поли
Андреа Поли
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Модесто
Франческо Модесто
58
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Морроне
Стефано Морроне
62
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
-
Гобби
Массимо Гобби
69
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Перейра
Данилу Перейра
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Пелле
Грациано Пелле