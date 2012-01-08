Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
90
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Коссу
Андреа Коссу
90
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
56'
90
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
13'
90
Запасные
-
Гоцци
Симоне Гоцци
-
Кеппелини
Пабло Кеппелини
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Бьондини
Давиде Бьондини
-
Эль-Кабир
Мостафа Эль-Кабир
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
70
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Куцка
Юрай Куцка
35
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Янкович
Бошко Янкович
82
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Меркель
Александер Меркель
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
-
Пратто
Лукас Пратто