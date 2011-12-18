Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
71
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
65
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
79'
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
56
Запасные
-
Розати
Антонио Розати
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Сантана
Марио Сантана
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Пандев
Горан Пандев
-
Маскара
Джузеппе Маскара
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Греко
Леандро Греко
78
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Тотти
Франческо Тотти
87
-
Симплисио
Фабио Симплисио
88'
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
60'
90
-
Ламела
Эрик Ламела
69
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Вивиани
Федерико Вивиани
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Кркич
Боян Кркич
-
Боррьелло
Марко Боррьелло