Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
81
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Меркель
Александер Меркель
69
-
Росси
Марко Росси
39'
90
-
Пратто
Лукас Пратто
85'
90
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда
69
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Коне
Панайотис Коне
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
51'
70
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
87
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
77
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Крхин
Рене Крхин
-
Хименес
Хенри Хименес
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска