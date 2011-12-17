Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Варгас
Хуан Варгас
51
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Салифу
Амиду Салифу
66
-
Йоветич
Стеван Йоветич
88'
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
9'
77
Запасные
-
Нето
Нето
-
Натали
Чезаре Натали
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Ромуло
Ромуло
-
Черчи
Алессио Черчи
-
Бабакар
Хума Бабакар
Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
81'
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
90
-
Моралес
Максимильяно Моралес
67
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
-
Падоин
Симоне Падоин
56
-
Денис
Херман Денис
85'
90
Запасные
-
Минотти
Надир Минотти
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
-
Ферри
Микеле Ферри
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини