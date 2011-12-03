Наполи
мин
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
75
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Фернандес
Федерико Фернандес
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
67
-
Джемаили
Блерим Джемаили
41'
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Пандев
Горан Пандев
60
-
Кавани
Эдинсон Кавани
33'
82'
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
26'
90
Запасные
-
Розати
Антонио Розати
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
-
Грава
Джанлука Грава
-
Сантана
Марио Сантана
-
Суньига
Камило Суньига
-
Гамшик
Марек Гамшик
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
90
-
Месба
Джамел Месба
90
-
Феррарио
Стефано Феррарио
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
46
-
Оддо
Массимо Оддо
90
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
46
-
Страссер
Родни Страссер
90
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
71
-
Муриэль
Луис Муриэль
54'
90
Запасные
-
Сержио
Жулио Сержио
-
Бривио
Давиде Бривио
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Ободо
Кристиан Ободо
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
-
Корвиа
Даниэле Корвиа