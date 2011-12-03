Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
75
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
46
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Фараони
Давиде Фараони
59
-
Милито
Диего Милито
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Станкович
Деян Станкович
-
Поли
Андреа Поли
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Исла
Маурисио Исла
70'
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Торже
Габриэль Торже
60
-
Баста
Душан Баста
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Дубе
Тьерри Дубе
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
-
Фаббрини
Диего Фаббрини