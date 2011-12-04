Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
44'
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
81
-
Йоветич
Стеван Йоветич
17'
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
63
Запасные
-
Нето
Нето
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Ромуло
Ромуло
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Силва
Сантьяго Силва
-
Льяич
Адем Льяич
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
74
-
Пьянич
Миралем Пьянич
71
-
Перротта
Симоне Перротта
60
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Ламела
Эрик Ламела
90
-
Кркич
Боян Кркич
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Анхель
Хосе Анхель
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Греко
Леандро Греко
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Тотти
Франческо Тотти
-
Капрари
Джанлука Капрари