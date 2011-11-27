Милан
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Антонини
Лука Антонини
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Силва
Тиаго Силва
8'
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Аквилани
Альберто Аквилани
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
61
-
Да Силва
Алешандре Да Силва
33'
77
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
16'
44'
68
Запасные
-
Рома
Флавио Рома
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
-
Амброзини
Массимо Амброзини
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Манделли
Давиде Манделли
23
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Ригони
Лука Ригони
61
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
46
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Драме
Букари Драме
-
Ачерби
Франческо Ачерби
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Вацек
Камил Вацек
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Москарделли
Давиде Москарделли