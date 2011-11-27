Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Конти
Даниэле Конти
81'
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
75
-
Коссу
Андреа Коссу
90
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
90
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
67
Запасные
-
Гоцци
Симоне Гоцци
-
Кеппелини
Пабло Кеппелини
-
Даметто
Паоло Даметто
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Сампайо
Руи Сампайо
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
46
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Казарини
Федерико Казарини
90
-
Коне
Панайотис Коне
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
90
-
Крхин
Рене Крхин
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
82
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
63
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Черубин
Николо Черубин
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
-
Хименес
Хенри Хименес