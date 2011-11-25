Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
16
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Исла
Маурисио Исла
89'
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Абди
Альмен Абди
68
-
Баста
Душан Баста
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
79'
88
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Торже
Габриэль Торже
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Кьер
Симон Кьер
81
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
73
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Греко
Леандро Греко
86
-
Ламела
Эрик Ламела
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Кркич
Боян Кркич
-
Капрари
Джанлука Капрари