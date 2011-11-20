Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
77
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
76'
85
-
Пелле
Грациано Пелле
71
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
58'
90
Запасные
-
Жадид
Абдерраззак Жадид
-
Паварини
Никола Паварини
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Вальдес
Хайме Вальдес
-
Блази
Мануэле Блази
-
Креспо
Эрнан Креспо
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
86
-
Баста
Душан Баста
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Данило
Данило
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
83
-
Исла
Маурисио Исла
65
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Торже
Габриэль Торже
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
-
Фаббрини
Диего Фаббрини