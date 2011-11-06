Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
77
-
Брокки
Кристиан Брокки
90
-
Лулич
Сенад Лулич
46
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
83
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Цана
Лорик Цана
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
-
Скалони
Лионель Скалони
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Скулли
Джузеппе Скулли
-
Козак
Либор Козак
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Модесто
Франческо Модесто
88
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
79
-
Пелле
Грациано Пелле
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
48
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Вальдес
Хайме Вальдес
-
Блази
Мануэле Блази
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Креспо
Эрнан Креспо