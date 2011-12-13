Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Констан
Кевин Констан
59
-
Росси
Марко Росси
90
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Меркель
Александер Меркель
72
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда
50
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Маркьори
Альберто Маркьори
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
-
Пратто
Лукас Пратто
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
66'
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Поли
Андреа Поли
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Фараони
Давиде Фараони
46
-
Милито
Диего Милито
80
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Оби
Жоэль Оби
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Форлан
Диего Форлан