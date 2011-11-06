Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Манделли
Давиде Манделли
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Ригони
Лука Ригони
66'
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
71
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
85
-
Москарделли
Давиде Москарделли
75
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Йокич
Боян Йокич
-
Ачерби
Франческо Ачерби
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Вацек
Камил Вацек
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Теро
Сирил Теро
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
60
-
Кассани
Маттиа Кассани
23
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
26
-
Ромуло Соуза
Ромуло
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Настасич
Матия Настасич
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Варгас
Хуан Варгас
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Силва
Сантьяго Силва
-
Черчи
Алессио Черчи