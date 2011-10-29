Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
28'
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
71
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
63
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
-
Борини
Фабио Борини
39
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Греко
Леандро Греко
-
Кркич
Боян Кркич
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Ламела
Эрик Ламела
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Неста
Алессандро Неста
30'
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
88
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
66
-
Аквилани
Альберто Аквилани
90
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
74
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
17'
79'
90
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Тайво
Тайе Тайво
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Йепес
Марио Йепес
-
Амброзини
Массимо Амброзини
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Кассано
Антонио Кассано