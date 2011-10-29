Интер
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
26'
90
-
Оби
Жоэль Оби
62
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
77
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Сарате
Мауро Сарате
46
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Станкович
Деян Станкович
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Милито
Диего Милито
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
11'
83
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
32'
90
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Видаль
Артуро Видаль
87
-
Пепе
Симоне Пепе
90
-
Матри
Алессандро Матри
67
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Де Челье
Паоло Де Челье
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро