Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Ромуло Соуза
Ромуло
85
-
Лаццари
Андреа Лаццари
41'
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
70
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Настасич
Матия Настасич
-
Варгас
Хуан Варгас
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Силва
Сантьяго Силва
-
Черчи
Алессио Черчи
Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Куцка
Юрай Куцка
46
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Меркель
Александер Меркель
90
-
Росси
Марко Росси
78
-
Янкович
Бошко Янкович
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Констан
Кевин Констан
-
Бово
Чезаре Бово
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера