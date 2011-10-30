Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Лориа
Симоне Лориа
68'
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Коне
Панайотис Коне
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
48'
76
-
Перес
Диего Перес
46
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
45'
66
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Черубин
Николо Черубин
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Папони
Даниэле Папони
-
Хименес
Хенри Хименес
Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Капелли
Даниэле Капелли
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
22
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
64
-
Чигарини
Лука Чигарини
52
-
Моралес
Максимильяно Моралес
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Денис
Херман Денис
7'
90
Запасные
-
Минотти
Надир Минотти
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини