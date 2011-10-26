Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Бонера
Даниэле Бонера
90
-
Абате
Иньяцио Абате
76
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
27'
29'
90'
90
-
Аквилани
Альберто Аквилани
70
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
72'
73
-
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
-
Рома
Флавио Рома
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
-
Йепес
Марио Йепес
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Фелчер
Рольф Фелчер
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Модесто
Франческо Модесто
71
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Обиора
Нванкво Обиора
60
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
75'
90
-
Валиани
Франческо Валиани
54
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
Запасные
-
Жадид
Абдерраззак Жадид
-
Паварини
Никола Паварини
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
-
Пелле
Грациано Пелле
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
-
Креспо
Эрнан Креспо