Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
46
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Меркель
Александер Меркель
90
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
54
-
Росси
Марко Росси
90
-
Янкович
Бошко Янкович
38'
71
-
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Констан
Кевин Констан
-
Гранквист
Андреас Гранквист
-
Бово
Чезаре Бово
-
Куцка
Юрай Куцка
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Перротта
Симоне Перротта
71
-
Писарро
Давид Писарро
58
-
Кркич
Боян Кркич
90
-
Борини
Фабио Борини
82'
90
-
Ламела
Эрик Ламела
58
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Греко
Леандро Греко
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Освальдо
Пабло Освальдо