Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Мореро
Сантьяго Мореро
49
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
72
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Теро
Сирил Теро
61
Запасные
-
Галлоцци
Марко Галлоцци
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Манделли
Давиде Манделли
-
Вацек
Камил Вацек
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Москарделли
Давиде Москарделли
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Лориа
Симоне Лориа
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Коне
Панайотис Коне
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
72
-
Перес
Диего Перес
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
53'
82
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
62
Запасные
-
Вантаджиато
Даниэле Вантаджиато
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Раджи
Андреа Раджи
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Хименес
Хенри Хименес