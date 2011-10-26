Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Капелли
Даниэле Капелли
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
75
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Моралес
Максимильяно Моралес
84
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
-
Денис
Херман Денис
44'
90
Запасные
-
Минотти
Надир Минотти
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
-
Кармона
Карлос Кармона
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
47
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
32'
63
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
90
-
Сарате
Мауро Сарате
68
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Оби
Жоэль Оби
-
Мотта
Тиаго Мотта
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
-
Паццини
Джампаоло Паццини