Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
90
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
83
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
90
-
Оддо
Массимо Оддо
30'
90
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
38'
62
-
Страссер
Родни Страссер
90
-
Ободо
Кристиан Ободо
90
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
5'
90
-
Месба
Джамел Месба
90
-
Корвиа
Даниэле Корвиа
73
Запасные
-
Габриэли
Уго Габриэли
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
-
Офере
Эдвард Офере
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Антонини
Лука Антонини
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Йепес
Марио Йепес
85'
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
47
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Кассано
Антонио Кассано
89
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
48
Запасные
-
Рома
Флавио Рома
-
Тайво
Тайе Тайво
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
-
Аквилани
Альберто Аквилани
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави