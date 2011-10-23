Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
34'
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
66
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Сарате
Мауро Сарате
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
78
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Станкович
Деян Станкович
-
Оби
Жоэль Оби
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Милито
Диего Милито
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Мореро
Сантьяго Мореро
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
61
-
Вацек
Камил Вацек
78
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Палоски
Альберто Палоски
65
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Манделли
Давиде Манделли
-
Ригони
Лука Ригони
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Теро
Сирил Теро
-
Москарделли
Давиде Москарделли