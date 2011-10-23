Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Казарини
Федерико Казарини
59
-
Коне
Панайотис Коне
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
59
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
80
Запасные
-
Вантаджиато
Даниэле Вантаджиато
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Крхин
Рене Крхин
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Хименес
Хенри Хименес
Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
64
-
Лулич
Сенад Лулич
48'
87
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
да Силва
Франселино да Силва
72
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Цана
Лорик Цана
-
Диаките
Модибо Диаките
-
Скалони
Лионель Скалони
-
Скулли
Джузеппе Скулли
-
Козак
Либор Козак
-
Рокки
Томмазо Рокки