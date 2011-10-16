Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Раду
Штефан Раду
46
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
60
-
Брокки
Кристиан Брокки
75
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
51'
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
90'
90
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Цана
Лорик Цана
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Маури
Стефано Маури
-
да Силва
Франселино да Силва
-
Лулич
Сенад Лулич
-
Рокки
Томмазо Рокки
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Рози
Алеандро Рози
39
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Перротта
Симоне Перротта
53
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Кркич
Боян Кркич
74
-
Освальдо
Пабло Освальдо
6'
90
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Писарро
Давид Писарро
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Борини
Фабио Борини