Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Куцка
Юрай Куцка
63
-
Бирса
Вальтер Бирса
77
-
Меркель
Александер Меркель
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
63
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Бово
Чезаре Бово
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Пратто
Лукас Пратто
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
90
-
Месба
Джамел Месба
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
90
-
Оддо
Массимо Оддо
90
-
Офере
Эдвард Офере
69
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
82
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Страссер
Родни Страссер
90
-
Ободо
Кристиан Ободо
90
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
59
Запасные
-
Габриэли
Уго Габриэли
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
-
Корвиа
Даниэле Корвиа
-
Муриэль
Луис Муриэль