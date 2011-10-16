Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Мореро
Сантьяго Мореро
70
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
21
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
60
-
Теро
Сирил Теро
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Манделли
Давиде Манделли
-
Фрей
Николас Фрей
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Вацек
Камил Вацек
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Москарделли
Давиде Москарделли
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Пепе
Симоне Пепе
90
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
70
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Красич
Милош Красич
56
-
Вучинич
Мирко Вучинич
90
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Де Челье
Паоло Де Челье
-
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
-
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
-
Матри
Алессандро Матри