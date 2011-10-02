Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
29'
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Торже
Габриэль Торже
69
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
72'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Сиссоко
Абдул Сиссоко
-
Дубе
Тьерри Дубе
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Абди
Альмен Абди
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
13
-
Казарини
Федерико Казарини
90
-
Коне
Панайотис Коне
64
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
54
-
Хименес
Хенри Хименес
90
Запасные
-
Ломбарди
Филиппо Ломбарди
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Витале
Луиджи Витале
-
Крхин
Рене Крхин
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Папони
Даниэле Папони
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска