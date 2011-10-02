Парма
мин
-
Жадид
Абдерраззак Жадид
90
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Морроне
Стефано Морроне
50'
80
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
29'
42'
75
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
69
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Фелчер
Рольф Фелчер
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
-
Вальдес
Хайме Вальдес
-
Блази
Мануэле Блази
-
Пелле
Грациано Пелле
Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
45
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
39
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90'
90
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
72
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Гранквист
Андреас Гранквист
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Пратто
Лукас Пратто