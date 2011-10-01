Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
43
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Оби
Жоэль Оби
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
58
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
-
Форлан
Диего Форлан
64
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Станкович
Деян Станкович
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
85
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
44'
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
55'
90
-
Пандев
Горан Пандев
51
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
75
-
Гамшик
Марек Гамшик
74'
90
Запасные
-
Чавес
Кристиан Чавес
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Розати
Антонио Розати
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Сантана
Марио Сантана
-
Маскара
Джузеппе Маскара