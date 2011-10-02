Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Варгас
Хуан Варгас
55
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
81
-
Черчи
Алессио Черчи
8'
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Настасич
Матия Настасич
-
Кассани
Маттиа Кассани
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Ромуло
Ромуло
-
Силва
Сантьяго Силва
Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Раду
Штефан Раду
65
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
28'
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
60
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Брокки
Кристиан Брокки
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
76
-
Клозе
Мирослав Клозе
83'
90
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Цана
Лорик Цана
-
Диаките
Модибо Диаките
-
Лулич
Сенад Лулич
-
да Силва
Франселино да Силва
-
Скулли
Джузеппе Скулли
-
Рокки
Томмазо Рокки