Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
60
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
64
Запасные
-
Жадид
Абдерраззак Жадид
-
Паварини
Никола Паварини
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Фелчер
Рольф Фелчер
-
Де Араужо
Хосе Эдуардо Де Араужо
-
Блази
Мануэле Блази
-
Креспо
Эрнан Креспо
Рома
мин
-
Лобонц
Богдан Лобонц
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Кьер
Симон Кьер
46
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
77
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
50'
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Борини
Фабио Борини
67
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Кркич
Боян Кркич
-
Боррьелло
Марко Боррьелло