Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Фернандес
Федерико Фернандес
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Доссена
Андреа Доссена
72
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
82
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Розати
Антонио Розати
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Сантана
Марио Сантана
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Пандев
Горан Пандев
-
Маскара
Джузеппе Маскара
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Варгас
Хуан Варгас
68
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
86
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Мунари
Джанни Мунари
78
-
Черчи
Алессио Черчи
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Настасич
Матия Настасич
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Ромуло
Ромуло
-
Силва
Сантьяго Силва