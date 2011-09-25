Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Мореро
Сантьяго Мореро
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
55
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Ригони
Лука Ригони
83
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
74'
90
-
Теро
Сирил Теро
67
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Манделли
Давиде Манделли
-
Фрей
Николас Фрей
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Вацек
Камил Вацек
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Москарделли
Давиде Москарделли
Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Паласио
Родриго Паласио
48'
61
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
31
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
58
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Гранквист
Андреас Гранквист
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Пратто
Лукас Пратто