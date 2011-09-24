Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
70
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Казарини
Федерико Казарини
90
-
Коне
Панайотис Коне
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
79
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
66'
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
64
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Витале
Луиджи Витале
-
Крхин
Рене Крхин
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Папони
Даниэле Папони
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Лусио
Лусио
87'
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
56
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Оби
Жоэль Оби
65
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
39'
90
-
Форлан
Диего Форлан
75
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Милито
Диего Милито
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
-
Сарате
Мауро Сарате