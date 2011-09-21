Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
85
-
Варгас
Хуан Варгас
70
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Силва
Сантьяго Силва
90
-
Черчи
Алессио Черчи
61'
74
-
Йоветич
Стеван Йоветич
46'
81'
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Настасич
Матия Настасич
-
Кассани
Маттиа Кассани
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Ромуло
Ромуло
-
Льяич
Адем Льяич
Парма
мин
-
Жадид
Абдерраззак Жадид
82
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Модесто
Франческо Модесто
66
-
Морроне
Стефано Морроне
75
-
Де Араужо
Хосе Эдуардо Де Араужо
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Фелчер
Рольф Фелчер
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
-
Блази
Мануэле Блази
-
Креспо
Эрнан Креспо