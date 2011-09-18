Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
42
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Данило
Данило
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
61
-
Исла
Маурисио Исла
29'
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Торже
Габриэль Торже
74
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
8'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Армеро
Пабло Армеро
-
Абди
Альмен Абди
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Дубе
Тьерри Дубе
-
Баррето
Пауло Баррето
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
61
-
Джилардино
Альберто Джилардино
70
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
-
Черчи
Алессио Черчи
68
Запасные
-
Нето
Нето
-
Настасич
Матия Настасич
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Варгас
Хуан Варгас
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Ромуло
Ромуло
-
Силва
Сантьяго Силва