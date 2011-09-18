Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
61
-
Валиани
Франческо Валиани
73
-
Пелле
Грациано Пелле
58
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
24'
90'
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Фелчер
Рольф Фелчер
-
Блази
Мануэле Блази
-
Флоккари
Сержио Флоккари
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
-
Креспо
Эрнан Креспо
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Вацек
Камил Вацек
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Галлоцци
Марко Галлоцци
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Манделли
Давиде Манделли
-
Мореро
Сантьяго Мореро
-
Брэдли
Майкл Брэдли
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Москарделли
Давиде Москарделли