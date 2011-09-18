Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
63
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
58
-
Лулич
Сенад Лулич
82
-
Брокки
Кристиан Брокки
90
-
да Силва
Франселино да Силва
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
10'
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Диаките
Модибо Диаките
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
-
Козак
Либор Козак
-
Рокки
Томмазо Рокки
Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
46
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Место
Джандоменико Место
23
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Куцка
Юрай Куцка
72'
90
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
90
-
Паласио
Родриго Паласио
54'
90
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
71
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Гранквист
Андреас Гранквист
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Стураро
Стефано Стураро
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Пратто
Лукас Пратто
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера