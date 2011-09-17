Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Оби
Жоэль Оби
59
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
57
-
Форлан
Диего Форлан
75
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Паццини
Джампаоло Паццини
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
20
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Писарро
Давид Писарро
58
-
Борини
Фабио Борини
75
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
-
Рози
Алеандро Рози
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Кркич
Боян Кркич
-
Боррьелло
Марко Боррьелло