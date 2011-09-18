Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Раджи
Андреа Раджи
69
-
Лориа
Симоне Лориа
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Перес
Диего Перес
46
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
57
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Коне
Панайотис Коне
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Крхин
Рене Крхин
-
Папони
Даниэле Папони
Лечче
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Месба
Джамел Месба
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
90
-
Ободо
Кристиан Ободо
90
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
60'
74
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
37'
90
-
Пьятти
Игнасио Пьятти
90
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
62
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
84
Запасные
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
-
Бривио
Давиде Бривио
-
Феррарио
Стефано Феррарио
-
Офере
Эдвард Офере
-
Страссер
Родни Страссер
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Корвиа
Даниэле Корвиа