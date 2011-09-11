Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Рози
Алеандро Рози
75
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90'
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Кркич
Боян Кркич
56
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
80
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Борини
Фабио Борини
Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Конти
Даниэле Конти
67'
90
-
Коссу
Андреа Коссу
85
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва
90
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
51
Запасные
-
Кеппелини
Пабло Кеппелини
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Сампайо
Руи Сампайо
-
Эль-Кабир
Мостафа Эль-Кабир
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо