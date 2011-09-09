Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Антонини
Лука Антонини
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
77
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
21
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Аквилани
Альберто Аквилани
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
31'
90
-
Кассано
Антонио Кассано
35'
90
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Йепес
Марио Йепес
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Да Силва
Алешандре Да Силва
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Лацио
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Брокки
Кристиан Брокки
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Маури
Стефано Маури
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
88
-
Клозе
Мирослав Клозе
13'
70
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
23'
90
Запасные
-
Диаките
Модибо Диаките
-
да Силва
Франселино да Силва
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Рокки
Томмазо Рокки
-
Козак
Либор Козак