Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
64
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Место
Джандоменико Место
55'
90
-
Велозу
Мигель Велозу
6'
90
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Росси
Марко Росси
78
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Пратто
Лукас Пратто
64
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Гранквист
Андреас Гранквист
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Капелли
Даниэле Капелли
76
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
66
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
-
Моралес
Максимильяно Моралес
8'
43'
85
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Денис
Херман Денис
90
Запасные
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
-
Кармона
Карлос Кармона
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини